Rieti: nudo, strofina le parti intime sulle auto in sosta nel parcheggio di un supermercato (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Rieti – I militari della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, scaturiti dalla denuncia circostanziata sporta da una cittadina, sono risaliti all’identità dell’uomo di origine nigeriane, che, nei giorni precedenti, all’interno di un parcheggio di un noto supermercato, denudandosi, aveva strofinato le proprie parti intime sulle autovetture in sosta. Il cittadino straniero all’atto del controllo da parte dei militari operanti, avvenuto poco dopo, non esibiva validi documenti attestanti la regolarità nel territorio dello Stato. Al termine delle operazioni, lo stesso veniva deferito in stato di libertà per i reati di atti osceni in luogo pubblico abitualmente frequentato da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 ottobre 2020)– I militari della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, scaturiti dalla denuncia circostanziata sporta da una cittadina, sono risaliti all’identità dell’uomo di origine nigeriane, che, nei giorni precedenti, all’interno di undi un noto, denudandosi, avevato le proprievetture in. Il cittadino straniero all’atto del controllo da parte dei militari operanti, avvenuto poco dopo, non esibiva validi documenti attestanti la regolarità nel territorio dello Stato. Al termine delle operazioni, lo stesso veniva deferito in stato di libertà per i reati di atti osceni in luogo pubblico abitualmente frequentato da ...

MariaAdelfina_ : RT @CorriereCitta: Rieti: nudo, strofina le parti intime sulle auto in sosta nel parcheggio di un supermercato - CorriereCitta : Rieti: nudo, strofina le parti intime sulle auto in sosta nel parcheggio di un supermercato - CronacheCittadi : New post: Rieti. Nudo, strofina le parti intime sulle auto in sosta nel parcheggio di un supermercato. Denunciato p… - cati12354932 : RT @ilgiornale: In un video virale girato probabilmente a Rieti, un immigrato passeggia spensierato senza pantaloni e senza mutande: insult… - LevyGalanti : RT @ilgiornale: In un video virale girato probabilmente a Rieti, un immigrato passeggia spensierato senza pantaloni e senza mutande: insult… -

Ultime Notizie dalla rete : Rieti nudo Rieti. Nudo, strofina le parti intime sulle auto in sosta nel parcheggio di un supermercato. Denunciato per atti osceni dai Carabinieri Cronache Cittadine Immigrato cammina nudo per la strada: ecco il degrado delle nostre città

In un video virale girato probabilmente a Rieti, un immigrato passeggia spensierato senza pantaloni e senza mutande: insultato dai presenti.

Immigrato gira per Rieti con i pantaloni e le mutande calate FOTO

Sui social gira un video in cui a Rieti si vede un immigrato in giro per la città mezzo nudo, con pantaloni e mutande calati. In giro per Rieti con mutande e pantaloni abbassati: fa discutere il video ...

In un video virale girato probabilmente a Rieti, un immigrato passeggia spensierato senza pantaloni e senza mutande: insultato dai presenti.Sui social gira un video in cui a Rieti si vede un immigrato in giro per la città mezzo nudo, con pantaloni e mutande calati. In giro per Rieti con mutande e pantaloni abbassati: fa discutere il video ...