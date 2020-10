Protesta per il Dpcm, a Bari 500 in corteo. Fumogeni e urla: "Assassini" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La manifestazione guidata da Pasquale Mario Bacco dell'associazione L'eretico: il corteo è confluito in piazza dove ci sono altri movimenti di Protesta Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La manifestazione guidata da Pasquale Mario Bacco dell'associazione L'eretico: ilè confluito in piazza dove ci sono altri movimenti di

lauraboldrini : In uno Stato membro dell’Ue, un premier convoca l'esercito per tacitare la protesta contro le limitazioni all’… - borghi_claudio : Salvini e la Lega escono dal Senato per protesta: 'Inaccettabile Conte in tv, lasciamo l'aula' - AnnalisaChirico : La protesta dei magistrati per la giustizia in lockdown. Ma che fine ha fatto il ministro Bonafede? Vai su… - wanda_15 : RT @La_manina__: Pantheon, protesta ordinata dei ristoratori. Veloce come un licaone quando sente l'odore della carogna, arriva Salvini per… - rep_bari : Protesta per il Dpcm, a Bari 500 in corteo. Fumogeni e urla: 'Assassini' [aggiornamento delle 19:38] -