PENTAX K-3 Mark III | anche le reflex APS-C non mollano

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nonostante la rivoluzione mirrorless sia ormai definitivamente avviata e forsequasi maturata, c’è qualcuno che non molla leK-3III è il nuovo modelli in sviluppo presso i laboratori di Ricoh RICOH COMPANY, LTD. e RICOH IMAGING COMPANY, LTD. hanno sviluppato una nuova fotocamera SLR digitaleserie K, che sarà venduta come modello di punta della gamma diin formato APS-C. Attualmente in fase di sviluppo, la nuova fotocamera ha ora il suo nome ufficiale:K-3III. Progettata per essere una fotocamera che incarna i Cinque Principi di, incorporerà una serie di funzioni e caratteristiche per evidenziare il significato della fotografia SLR e per ...