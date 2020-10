Ospedale Infermi di Rimini, vandalizzate le auto dei sanitari: non è confermata la responsabilità dei negazionisti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato su Nurse Times il 26 ottobre 2020 che riporta un fatto increscioso accaduto nei parcheggi dell’Ospedale Infermi di Rimini. Secondo la notizia 70 auto parcheggiate, tutte di proprietà dei sanitari della struttura, sarebbero state vandalizzate da un gruppo di negazionisti. Questo il titolo: “Raid punitivo nel parcheggio dell’Ausl: NoCovid distruggono 70 auto di medici e Infermieri”. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. 70 auto danneggiate nei parcheggi dell’Infermi: “Da anni chiediamo l’installazione di videocamere” Nurse Times parla di spedizione ... Leggi su bufale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato su Nurse Times il 26 ottobre 2020 che riporta un fatto increscioso accaduto nei parcheggi dell’di. Secondo la notizia 70parcheggiate, tutte di proprietà deidella struttura, sarebbero stateda un gruppo di. Questo il titolo: “Raid punitivo nel parcheggio dell’Ausl: NoCovid distruggono 70di medici eeri”. Il fatto sarebbe avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. 70danneggiate nei parcheggi dell’: “Da anni chiediamo l’installazione di videocamere” Nurse Times parla di spedizione ...

