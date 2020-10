No Man's Sky sarà disponibile al lancio di PS5 e Xbox Series X/S insieme a un grande aggiornamento next-gen (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Hello Games ha annunciato che No Man's Sky arriverà su Xbox Series X / S e PS5 il 10 e il 12 novembre (19 novembre in tutto il mondo), gli stessi giorni in cui saranno lanciate entrambe le console next-gen. I giocatori che possiedono una versione del gioco di ultima generazione potranno ricevere la versione next-gen senza costi aggiuntivi. Il titolo sarà disponibile anche su Xbox Game Pass per i primi utenti di Series X / S con un abbonamento attivo al servizio di Microsoft.Le versioni next-gen di No Man's Sky trarranno vantaggio dalla potenza dei nuovi hardware; il gioco girerà a una risoluzione di 4K a 60 frame al secondo, avrà tempi di caricamento più rapidi e il supporto al cross-play. La versione ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Hello Games ha annunciato che No Man's Sky arriverà suX / S e PS5 il 10 e il 12 novembre (19 novembre in tutto il mondo), gli stessi giorni in cui saranno lanciate entrambe le console-gen. I giocatori che possiedono una versione del gioco di ultima generazione potranno ricevere la versione-gen senza costi aggiuntivi. Il titoloanche suGame Pass per i primi utenti diX / S con un abbonamento attivo al servizio di Microsoft.Le versioni-gen di No Man's Sky trarranno vantaggio dalla potenza dei nuovi hardware; il gioco girerà a una risoluzione di 4K a 60 frame al secondo, avrà tempi di caricamento più rapidi e il supporto al cross-play. La versione ...

Hello Games ha annunciato che No Man's Sky arriverà su Xbox Series X / S e PS5 il 10 e il 12 novembre (19 novembre in tutto il mondo), gli stessi giorni in cui saranno lanciate entrambe le console ...

Ormai abbiamo imparato ad aspettarci decisi passi in avanti da No Man’s Sky, che risultano notevoli specie se paragonati al suo tumultuoso lancio. E ovviamente Hello Games non poteva esimersi dal ...

