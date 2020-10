Morti Covid | in media 3 5 patologie pregresse e 80 anni d’età Il rapporto ISS

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Illuminante. Ildell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) descrive in un paio di paginette, aggiornate al 22 ottobre, alcuni dei parametri fondamentali nell’analisi del fenomeno-in Italia. Lo studio si basa su un campione di 36. 806 pazienti deceduti e positivi all’infezione da SARSCoV-2 in Italia. Etàdecessi: 80– L’etàdei pazienti deceduti e positivi a SARSCoV-2 è 80. Le donne sono 15.719 (42,7%). L’etàna dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 è più alta di 30rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (etàne: pazienti deceduti 82...

Lieve calo dei contagi giornalieri in Emilia-Romagna, ma continuano a aumentare ricoverati e morti per Coronavirus. Rispetto a ieri si registrano 1.212 casi in più, su un totale di 21.376 tamponi e ...Dall’inizio dell’epidemia i morti complessivi in Emilia-Romagna sono 4.593. In seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 3 casi (1 Modena, 1 Bologna, 1 Forlì) in ...