Morgan contro La Rai rivendica i diritti di “Che succede?” | tormentone di Sanremo 2020

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)la Rai,d’autore per il claim “Che succede?” che la TV di Stato utilizza per il nuovo programma di Geppi Cucciari.apprende quanto accaduto e si sfoga su Instagram denunciando tutto e comunicando di aver proceduto a depositare sia la celebre domanda che ha rivolto sul palco del Teatro Ariston, in seguito all’abbandono del palco da parte di Bugo – “Che succede?” – che il testo dell’intera canzone rivisitata e ribattezzata “Le brutte intenzioni la maleducazione“, tormentoni dichiede alla Rai che gli venga riconosciuta la paternità del claim scelto per il nuovo programma di Geppi Cucciari, in quanto suo autore ...