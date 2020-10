Mlb | i Dodgers vincono le World Series

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - ARLINGTON, USA,, 28 OTT - I Los Angeleshanno vinto per la prima volta in 32 anni le, la finale della lega professionistica di baseball nordamericana Mlb, battendo 3-1 i ...

(ANSA) - ARLINGTON (USA), 28 OTT - I Los Angeles Dodgers hanno vinto per la prima volta in 32 anni le World Series, la finale della lega professionistica di baseball nordamericana Mlb, battendo 3-1 i ...Battuti 3-1 i Tampa Bay Rays in gara 6, serie chiusa sul 4-2. L.A. rivive una doppietta storica basket-baseball dopo quella del 1988 quando nei Lakers giocava Magic Johnson, oggi uno dei co-proprietar ...