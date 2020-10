Meloni e Salvini in piazza con i commercianti: per noi non siete “sacrificabili” (video) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) commercianti in piazza contro l’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Hanno incontrato la leader Fdi Giorgia Meloni al presidio permanente a due passi da Montecitorio. “Vogliamo risposte” tuonano le categorie “da qualsiasi componente politica”. Il presidio di FdI con Giorgia Meloni Giorgia Meloni al presidio ha preso la parola e ha detto che FdI si impegna a dare voce alle categorie massacrate dal governo. Un governo che non ha voluto dialogare con l’opposizione e che “scarica responsabilità su quelle che Conte definisce attività sacrificabili“. Meloni ha poi criticato la logica dei “ristori” che è la stessa dei bonus. Meloni: i ristori sono insufficienti “I ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020)incontro l’ultimo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Hanno incontrato la leader Fdi Giorgiaal presidio permanente a due passi da Montecitorio. “Vogliamo risposte” tuonano le categorie “da qualsiasi componente politica”. Il presidio di FdI con GiorgiaGiorgiaal presidio ha preso la parola e ha detto che FdI si impegna a dare voce alle categorie massacrate dal governo. Un governo che non ha voluto dialogare con l’opposizione e che “scarica responsabilità su quelle che Conte definisce attività sacrificabili“.ha poi criticato la logica dei “ristori” che è la stessa dei bonus.: i ristori sono insufficienti “I ...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Salvini Salvini e Meloni contro Dpcm: “Ristoratori hanno investito tanto in sicurezza. Ma governo li chiude” Fanpage.it Sondaggi, Lega che botta: Salvini va giù. Pd vicino. Giorgia Meloni e M5S...

La Lega di Matteo Salvini scende nei sondaggi Swg per il Tg La7 di Enrico ... Il distacco tra la Lega e i Dem ora è sotto ai 3 punti. SONDAGGI, GIORGIA MELONI VOLA: FRATELLI D'ITALIA CRESCE. BENE IL ...

Marcucci, Salvini-Meloni seguano saggezza Cav, ora unità

ROMA, 28 OTT - "Spero che Salvini e Meloni leggano con attenzione la saggia intervista di Berlusconi. Serve coesione per salvare l'Italia, non il governo". Lo scrive su Twitter il capogruppo del Pd al ...

