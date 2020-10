Mappa del contagio: Torre Angela e Primavalle in testa (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – E’ Torre Angela il quartiere di Roma piu’ colpito dal Covid-19. Ben 511 i casi registrati, con un +191 rispetto al 19 ottobre. E’ quanto emerge dalla Mappa del contagio, aggiornata al 26 ottobre, realizzata dal Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi). Al secondo posto della classifica si piazza Primavalle, con 371 contagiati e un incremento di 118 casi in sette giorni. Seguono il quartiere Trieste con 291 positivi (+71), Torpignattara con 285 casi (+65) e Tuscolano Sud con 282 contagiati (+66). La Mappa aggiorna la situazione anche dei Municipi con una gradazione di colori che va dal giallino al rosso, a seconda dell’incidenza del virus. Nell’ultima settimana ad essere ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – E’il quartiere di Roma piu’ colpito dal Covid-19. Ben 511 i casi registrati, con un +191 rispetto al 19 ottobre. E’ quanto emerge dalladel, aggiornata al 26 ottobre, realizzata dal Servizio regionale per l’epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive (Seresmi). Al secondo posto della classifica si piazza, con 371 contagiati e un incremento di 118 casi in sette giorni. Seguono il quartiere Trieste con 291 positivi (+71), Torpignattara con 285 casi (+65) e Tuscolano Sud con 282 contagiati (+66). Laaggiorna la situazione anche dei Municipi con una gradazione di colori che va dal giallino al rosso, a seconda dell’incidenza del virus. Nell’ultima settimana ad essere ...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 Il #Piemonte ha deciso per il coprifuoco, scatterà da lunedì 26 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino. Nel… - formichenews : Francia, Germania e Spagna. Mappa del lockdown bis in Europa. L'articolo di Rossana Miranda (@rssmiranda)… - GrossetoNotizie : Tutti i lavori di Acquedotto del Fiora in un click: online la mappa degli interventi programmati - emvolpi : La mappa del prezzo della pizza in Italia - LeonarBenedetti : Oggi, 102 anni fa, la #Cecoslovacchia faceva la sua comparsa sulla mappa dell'Europa. Ne scrissi in occasione del c… -