«Confinamento» su tutto il territorio nazionale della Francia a partire da venerdì: ad annunciarlo questa sera il presidente Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. «Le scuole resteranno aperte, il lavoro potrà continuare, le Rsa e le case di cura potranno essere ancora visitate» ha precisato Macron. Stop invece, ha annunciato il presidente, a bar … L'articolo Macron: «Lockdown in tutta la Francia da venerdì» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

