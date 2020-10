Macron: «Da venerdì lockdown in Francia Le misure prese finora non bastano più» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mercoledì sera discorso alla televisione del presidente Macron. Tra i provvedimenti, i media francesi non escludono il ritorno di una serrata generale Leggi su corriere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mercoledì sera discorso alla televisione del presidente. Tra i provvedimenti, i media francesi non escludono il ritorno di una serrata generale

MediasetTgcom24 : Macron: 'Da venerdì torna il locldown in Francia: le scuole restano aperte' - RobTallei : Macron annuncia lockdown nazionale da venerdì in Francia. Restano aperte scuole e negozi essenziali, vietati sposta… - Adnkronos : #Macron: '#Lockdown in #Francia da venerdì' - bwshinxs : RT @MediasetTgcom24: Macron: 'Da venerdì torna il locldown in Francia: le scuole restano aperte' - LoScomodo_ : RT @Brienzina: ++#Macron++ Da venerdì la #Francia in lookdown per un mese. - restano aperte le scuole e le frontiere - si esce solo per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron venerdì Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera