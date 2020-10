Lo slime si può usare per pulire? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Esiste una sostanza gelatinosa venduta per togliere la polvere dalle tastiere dei computer, dai dischi in vinile o dalle foglie delle piante da appartamento: l'abbiamo provata Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Esiste una sostanza gelatinosa venduta per togliere la polvere dalle tastiere dei computer, dai dischi in vinile o dalle foglie delle piante da appartamento: l'abbiamo provata

Gadoversetamide : RT @ilpost: Lo slime si può usare per pulire? - ilpost : Lo slime si può usare per pulire? - Mikas_of_Slime : @KarakuriB no bro cioè ma che cazzo come cazzo si permette la gente io dico sempre 'non far notare niente a nessuno… -