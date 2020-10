Le pagelle dell’Empoli – Mancuso entra e decide | Furlan è reattivo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Empoli di Dionisi sbanca il Vigorito e passa il turno in Coppa Italia. Ledei toscani.7: Due ottime parate su Improta e un prodigio su Ionita nella ripresa. Bravo anche su Insigne, ma in quel caso è il partenopeo ad avere maggiori colpe. Zappella 6,5: Il duello con Foulon è agguerrito nel primo tempo e spesso è lui ad avere la meglio. Conquista il fondo e mostra ottima personalità. Pirrello 6,5: A lui sono affidati i compiti di prima impostazione. Autoritario e sicuro. Casale 6,5: Vince i duelli fisici con Di Serio, sulle palle alte è una certezza. Parisi 6: Non si risparmia contro un avversario più esperto come Maggio. Meglio in fase offensiva che nel difendere. (20’st Cambiaso 6:con un buon ...