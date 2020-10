Le pagelle del Benevento – Male Manfredini e Schiattarella, si salva Maggio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Benevento esce dalla Coppa Italia perdendo 4-2 al Ciro Vigorito contro l’Empoli. Le pagelle dei giallorossi dopo il ko con la formazione toscana. Manfredini 5: Non è impeccabile soprattutto sul terzo gol, quando la parabola sporca nata dal colpo di testa di Mancosu lo beffa senza appello. Disastroso in occasione del poker dell’attaccante empolese che gli buca le mani. Maggio 6,5: Buona azione in fase di spinta, diversi cross precisi e il gol del momentaneo pareggio che regala alla Strega l’illusione di essere di nuovo in carreggiata. Il migliore dei suoi. Tuia 5: Primo tempo farcito di buone chiusure e anticipi alla sua maniera, ma nella ripresa l’ingresso di Mancuso lo mette in seria difficoltà. Glik ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilesce dalla Coppa Italia perdendo 4-2 al Ciro Vigorito contro l’Empoli. Ledei giallorossi dopo il ko con la formazione toscana.5: Non è impeccabile soprattutto sul terzo gol, quando la parabola sporca nata dal colpo di testa di Mancosu lo beffa senza appello. Disastroso in occasione del poker dell’attaccante empolese che gli buca le mani.6,5: Buona azione in fase di spinta, diversi cross precisi e il gol del momentaneo pareggio che regala alla Strega l’illusione di essere di nuovo in carreggiata. Il migliore dei suoi. Tuia 5: Primo tempo farcito di buone chiusure e anticipi alla sua maniera, ma nella ripresa l’ingresso di Mancuso lo mette in seria difficoltà. Glik ...

Deve crescere ancora tanto (dal 45' Letizia 5,5: avrebbe lo spazio per affondare, ma non lo sfrutta come dovrebbe) Hetemaj 6: è insolitamente impreciso, ma sul piano della corsa e del sacrificio non ...

