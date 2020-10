Incontro Comune-Sindacati, idea test salivari a domicilio per dipendenti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – test salivari per tracciare i potenziali casi di positivita’ al Covid-19 e bloccare la crescita dei contagi tra i dipendenti di Roma Capitale, i ragazzi delle scuole e i lavoratori delle societa’ partecipate come Atac e Ama. È quanto sta emergendo durante l’Incontro tra il Campidoglio, rappresentato dall’assessore al Personale, Antonio De Santis, e i Sindacati per l’utilizzo degli 8,5 milioni di euro destinati al welfare integrativo sulla base del nuovo contratto decentrato. De Santis, su preciso input della sindaca Virginia Raggi, sta chiedendo di utilizzare buona parte della cifra per l’attivazione di un servizio gratuito a disposizione dei dipendenti capitolini e dei loro familiari per l’effettuazione dei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma –per tracciare i potenziali casi di positivita’ al Covid-19 e bloccare la crescita dei contagi tra idi Roma Capitale, i ragazzi delle scuole e i lavoratori delle societa’ partecipate come Atac e Ama. È quanto sta emergendo durante l’tra il Campidoglio, rappresentato dall’assessore al Personale, Antonio De Santis, e iper l’utilizzo degli 8,5 milioni di euro destinati al welfare integrativo sulla base del nuovo contratto decentrato. De Santis, su preciso input della sindaca Virginia Raggi, sta chiedendo di utilizzare buona parte della cifra per l’attivazione di un servizio gratuito a disposizione deicapitolini e dei loro familiari per l’effettuazione dei ...

Le Squadre mobili di Torino e di Ferrara hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 69 cittadini nigeriani.

Decreto e contraccolpi economici, l'amministrazione di Coriano incontra gli imprenditori

Giovedì 29 ottobre alle 21 in piazza Mazzini l'amministrazione comunale di Coriano invita a un confronto aperto e sincero tutti gli operatori del Comune che sono già stati o si si sentono penalizzati ...

