Grande Fratello, Signorini svela il quarto vip che entrerà nella puntata di venerdì (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo aver rimandato l’entrata dei nuovi concorrenti per un sospetto di positività al Covid, Alfonso Signorini sembra confermare un quarto nome per la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip Visualizza questo post su Instagram Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre … L'articolo Grande Fratello, Signorini svela il quarto vip che entrerà nella puntata di venerdì proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo aver rimandato l’entrata dei nuovi concorrenti per un sospetto di positività al Covid, Alfonsosembra confermare unnome per ladi venerdì delVip Visualizza questo post su Instagram Poco prima della diretta abbiamo saputo di un sospetto caso di positività al Covid-19 per uno dei tre … L'articoloilvip che entreràdi venerdì proviene da YesLife.it.

ZZiliani : Calcio & pandemia. Mentre da noi Mancini posta vignette negazioniste e Balotelli cretineggia al Grande Fratello, in… - matteosalvinimi : ... nella torre d’avorio del Palazzo. Come Lega stiamo mobilitando i nostri sindaci sia contro le misure ingiuste d… - matteosalvinimi : Lo sgangherato governo di Conte del Grande Fratello è imbarazzante, fa da solo, non ascolta nessuno e danneggia il Paese. - Gianmar01275918 : @GiuseppeConteIT Ma dopo il 3 novembre continuiamo con questo psico terrore da grande fratello? Oppure riusciremo d… - pizzaandbeer_ : RT @aronscigarette: conosco più la casa del Grande Fratello che la mia effettiva casa per quante ore passo a guardarlo #GFVIP -