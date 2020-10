Fontana: “Decisione su lockdown spetta al governo” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Io credo che tutte le scelte debbono essere condivise con gli scienziati, con le persone che possono dare dei consigli appropriati. Io di mestiere facevo l’avvocato e quindi non me ne intendo molto di epidemie. E quindi io mi fido di quello che dicono i nostri scienziati, non ho pregiudizi nelle scelte che dovrò fare sulla base di quello che mi diranno gli scienziati stessi”. Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento su Rainews, rispondendo a una domanda su un eventuale mancato lockdown che potrebbe essere letto come una replica “degli errori di Alzano”. “E poi non dimentichi – ha aggiunto – che un eventuale lockdown è una competenza che spetta al governo e quindi io potrei magari sollecitarla, ma io non posso ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Io credo che tutte le scelte debbono essere condivise con gli scienziati, con le persone che possono dare dei consigli appropriati. Io di mestiere facevo l’avvocato e quindi non me ne intendo molto di epidemie. E quindi io mi fido di quello che dicono i nostri scienziati, non ho pregiudizi nelle scelte che dovrò fare sulla base di quello che mi diranno gli scienziati stessi”. Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio, in collegamento su Rainews, rispondendo a una domanda su un eventuale mancatoche potrebbe essere letto come una replica “degli errori di Alzano”. “E poi non dimentichi – ha aggiunto – che un eventualeè una competenza cheal governo e quindi io potrei magari sollecitarla, ma io non posso ...

