Daydreamer cambia di nuovo programmazione tv: ecco tutte le info! (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Daydreamer cambia di nuovo programmazione e allunga la nuova puntata prevista per sabato 31 ottobre 2020, questo è quanto emerso nelle ultime ore in rete e che si preannuncia una gradevole novità per i telespettatori della soap di produzione turca. L’indiscrezione giunge a pochi giorni dalla data della nuova puntata della soap che vede protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir, quando il nuovo appuntamento tv di Daydreamer durerà diversi minuti più di quanto era previsto in questi giorni, per la gioia del fedele pubblico di Canale 5. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova curiosa programmazione! Daydreamer, la nuova programmazione tv della soap turca Emergono importanti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 ottobre 2020)die allunga la nuova puntata prevista per sabato 31 ottobre 2020, questo è quanto emerso nelle ultime ore in rete e che si preannuncia una gradevole novità per i telespettatori della soap di produzione turca. L’indiscrezione giunge a pochi giorni dalla data della nuova puntata della soap che vede protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir, quando ilappuntamento tv didurerà diversi minuti più di quanto era previsto in questi giorni, per la gioia del fedele pubblico di Canale 5. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova curiosa, la nuovatv della soap turca Emergono importanti ...

tuttouomini : Daydreamer cambio orario puntata sabato 31 ottobre cosa cambia - - GF15HOT : #Daydreamer di nuovo cambio di programmazione a Novembre Scopri quando andrà in onda: - Elena04506712 : DayDreamer, a novembre la soap con Can Yaman non cambia programmazione: slitta Amici...visto che ?@canyaman1989? si… - infoitcultura : DayDreamer 31 ottobre, la soap cambia orario: novità e anticipazioni - djellaba_ : RT @renatalego: Deren in queste puntate non si sopporta!!! Per fortuna poi cambia!! #daydreamer -