Covid a Genova: vietato passeggiare dalle 21. "Non è un coprifuoco"

Alcune novità da Genova circa il divieto di passeggiare dalle 21 senza una giusta motivazione. Dichiarazioni del sindaco Bucci. Le restrizioni che ci sono state a seguito del nuovo DPCM hanno sortito alcuni effetti molto negativi fra la popolazione italiana. Sappiamo infatti che al Viminale c'è un alto grado di allerta dovuto proprio al susseguirsi … L'articolo Covid a Genova: vietato passeggiare dalle 21. "Non è un coprifuoco" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

