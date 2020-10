“Così mi rovini”. E anche Alessandra Mussolini non ne può più di quello che succede a Ballando (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una di coloro che si sono messi più in mostra in questa edizione di ‘Ballando con le stelle’ è senza ombra di dubbio Alessandra Mussolini. Non solo per le sue capacità artistiche, ma anche e soprattutto per i suoi litigi con la giuria. Nelle scorse ore ha voluto rompere il silenzio e ha deciso di rilasciare un’importante intervista al settimanale ‘Novella 2000’. Le sue affermazioni sui giudici sono state dure, infatti lei ritiene che dietro le critiche ci siano motivazioni del tutto personali. Quindi, ciò che affermano Lucarelli, Zazzaroni e Canino non sarebbero commenti tecnici bensì veri e propri attacchi, che mettono in cattiva luce la sua persona. Prima di dirvi come ha giudicato i tre, vi proponiamo ciò che ha detto in riferimento al compagno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una di coloro che si sono messi più in mostra in questa edizione di ‘con le stelle’ è senza ombra di dubbio. Non solo per le sue capacità artistiche, mae soprattutto per i suoi litigi con la giuria. Nelle scorse ore ha voluto rompere il silenzio e ha deciso di rilasciare un’importante intervista al settimanale ‘Novella 2000’. Le sue affermazioni sui giudici sono state dure, infatti lei ritiene che dietro le critiche ci siano motivazioni del tutto personali. Quindi, ciò che affermano Lucarelli, Zazzaroni e Canino non sarebbero commenti tecnici bensì veri e propri attacchi, che mettono in cattiva luce la sua persona. Prima di dirvi come ha giudicato i tre, vi proponiamo ciò che ha detto in riferimento al compagno ...

FGoisis : RT @PaoloBianchessi: Un arbitro così non può arbitrare in #SerieA. Così rovini una partita, fino a questo momento splendida, a mio modo di… - PaoloBianchessi : Un arbitro così non può arbitrare in #SerieA. Così rovini una partita, fino a questo momento splendida, a mio modo… - shitisawmiley : RT @LucaTwiVive: Ha compensato il rigore inesistente di prima, ma così rovini la partita - LucaTwiVive : Ha compensato il rigore inesistente di prima, ma così rovini la partita - jouromantique : così rovini tanti lavoratori che nei loro locali stanno rispettando le regole in totale sicurezza. -