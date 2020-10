**Caso Saguto: pm Paci, 'finalmente c'è una sentenza'** (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "C'e' una sentenza, finalmente. Parla la sentenza". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci prima di lasciare il bunker dopo la condanna a 8 anni e 6 mesi per corruzione e abuso d'ufficio nei confronti dell'ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo Silvana Saguto. Di più non ha voluto aggiungere il magistrato. Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Caltanissetta, 28 ott. (Adnkronos) - "C'e' una. Parla la". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabrieleprima di lasciare il bunker dopo la condanna a 8 anni e 6 mesi per corruzione e abuso d'ufficio nei confronti dell'ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo Silvana. Di più non ha voluto aggiungere il magistrato.

