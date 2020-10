Campus Bio-Medico di Roma | niente più accessi al pronto soccorso | ‘Speriamo in una rapida discesa dei contagi’

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Regione Lazio ha disposto la temporanea sospensione deglial/Dipartimento Emergenza e Accettazione di I livello dalle ore 24 del 28 ottobre alBiodi. Lo rende noto l’UniversitàBio-di. “L’andamento epidemiologico e la crescente necessità di posti letto rendono necessaria la destinazione di 57 posti letto (di cui 13 di terapia intensiva Covid, 8 semintensivi Covid e 36 di Medicina Covid) ai pazienti affetti. Ci auspichiamo unadei contagi, in modo da poter riprendere nei tempi più rapidi possibili l’attività di...

L’agenzia di stampa Dire ha rivolto tutti questi interrogativi al Professor Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unita’ di statistica medica ed epidemiologia del Campus Bio-medico di Roma. – Con oltre ...A lanciare l’allarme, in occasione della giornata mondiale dell’ictus il 29 ottobre, sono gli esperti del Campus Bio Medico. Che invitano in caso di sintomi ad agire presto per evitare danni ...