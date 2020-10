Brusaferro, Iss,: 'il covid è largamente diffuso ovunque' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "L'epidemia è oggi largamente diffusa in tutta l'Italia e non più localizzata. L'indice Rt, che descrive la velocità di diffusione del virus, da l'idea della crescita che stiamo vivendo: è in tutte le ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) "L'epidemia; oggidiffusa in tutta l'Italia e non più localizzata. L'indice Rt, che descrive la velocità di diffusione del virus, da l'idea della crescita che stiamo vivendo:; in tutte le ...

paolorm2012 : RT @riktroiani: ??#Brusaferro (#ISS): L'epidemia di #covid19 è largamente diffusa in tutta l'Italia. L'indice Rt è in tutte le regione super… - GRETA1SGARBO : RT @riktroiani: ??#Brusaferro (#ISS): L'epidemia di #covid19 è largamente diffusa in tutta l'Italia. L'indice Rt è in tutte le regione super… - infoitinterno : Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Asintomatici sono contagiosi, vanno individuati - Italia_Notizie : Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Asintomatici sono contagiosi, vanno individuati. Fondamentale tracciare i positivi… - Newsinunclick : RT @riktroiani: ??#Brusaferro (#ISS): L'epidemia di #covid19 è largamente diffusa in tutta l'Italia. L'indice Rt è in tutte le regione super… -