Bimba di sei anni aggredita a Roma da due cani rottweiler | è grave

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – Tragedia a Capena, alle porte di Roma, dove una bimba di 6 anni è stata aggredita da due cani di razza rottweiler. 'episodio si e' verificato alle 17 circa. La bimba residente con la famiglia in una villetta in Viale del Castello, in circostanze da verificare, e' stata attaccata dai due cani di proprieta' della vicina di casa. L'episodio sarebbe avvenuto fuori casa. Immediato l'allarme e l'intervento dei soccorsi. La piccola gravemente ferita è stata portata in codice rosso, in eliambulanza, al Policlinico Gemelli di Roma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Capena e il medico veterinario.