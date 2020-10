Zorya-Braga | formazioni e dove vederla

(Di martedì 27 ottobre 2020) Giovedì 29 Ottobre 2020 nello Stadio Slavutych Arena alle ore 18:55 si disputerà la partitadi Europa League. Loarriva da una sconfitta in Europa League contro il Leicester e da una vittoria nel campionato ucraino, mentre ilarriva da una vittoria in Europa Laegue con l’AEK e da una vittoria nel campionato portoghese. Leggi anche: Nizza-Beer Sheva:(4-3-3): Shevchenko; Favorov, Vernydub, Cvek, Khomchenovskiy; Nazaryna, Ivanisenia, Kochergin; Lunov, Yurchenko, Kabayev.(4-4-2): Matheus; Ricardo Esgaio, Carmo, Bruno Viana, Nuno Sequeira; Galeno, Ricardo Horta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Zorya Braga

Periodico Daily - Notizie

Giovedì 29 Ottobre 2020 nello Stadio Slavutych Arena alle ore 18:55 si disputerà la partita Zorya-Braga di Europa League. Lo Zorya arriva da una sconfitta in Europa League contro il Leicester e da una ...23/10/2020 - Roma e Milan protagoniste in Europa League con due convincenti, soprattutto per i rossoneri, vittorie all'estero. Il Milan ha battuto 3-1 il Celtic in una partita del gruppo H di Europa L ...