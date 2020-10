Teatri chiusi, la protesta Il Donizetti non si ferma (Di martedì 27 ottobre 2020) Si lavora per l’apertura del festival il 19 novembre in streaming, con il pubblico da casa. Dal Comune aiuti per la cultura. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 27 ottobre 2020) Si lavora per l’apertura del festival il 19 novembre in streaming, con il pubblico da casa. Dal Comune aiuti per la cultura.

Rinaldi_euro : Il leghista Borghi randella Franceschini su cinema e teatri: 'Che ci stai a fare...' - gba_mm : I teatri chiusi. Le chiese no I cinema chiusi. Le chiese no. Qui si discrimina tra riti e celebrazioni. Libertà di culto per la cultura. - Corriere : Veltroni da Fazio: «Nel Dpcm sì alle messe, teatri e cinema chiusi, mi chiedo se sia giusto» - KotetsuJeegu : RT @MPavarutti: - CChiara80 : RT @LiveSpinoza: Disordini nelle piazze, tra i responsabili ultras ed esponenti di estrema destra. Questa cosa dei teatri chiusi non gli è… -