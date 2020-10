Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, si complica la corsa Champions dei nerazzurri (Di martedì 27 ottobre 2020) In Ucraina la squadra di Conte non riesce a sfondare il muro giallonero, traverse di Lukaku e Barella. Ora il cammino si complica Shakhtar Donetsk-Inter termina con un pareggio che complica la situazione nel girone di Champions per i nerazzurri. La squadra di Conte non riesce a sfondare la difesa giallonera e collezione il secondo amaro pareggio. Occasioni importanti per Lukaku e Barella che colpiscono la traversa. La partita In avvio è lo Shakhtar a fare la partita imponendo gioco e possesso palla. La squadra di casa, però, perde Dentinho al 15’ per un problema muscolare. Prima occasione reale della partita ce l’ha Lautaro che di testa non inquadra. Poco dopo incredibile traversa colpita da Barella dopo un azione di ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) In Ucraina la squadra di Conte non riesce a sfondare il muro giallonero, traverse di Lukaku e Barella. Ora il cammino sitermina con un pareggio chela situazione nel girone diper i. La squadra di Conte non riesce a sfondare la difesa giallonera e collezione il secondo amaro pareggio. Occasioni importanti per Lukaku e Barella che colpiscono la traversa. La partita In avvio è loa fare la partita imponendo gioco e possesso palla. La squadra di casa, però, perde Dentinho al 15’ per un problema muscolare. Prima occasione reale della partita ce l’ha Lautaro che di testa non inquadra. Poco dopo incredibile traversa colpita da Barella dopo un azione di ...

