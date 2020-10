Richeldi (Cts): "Sì ai tamponi solo per i sintomatici, necessario un cambio di strategia" (Di martedì 27 ottobre 2020) Fare i tamponi solo ai sintomatici “non credo che sia una resa, potrebbe essere un necessario e temporaneo cambio di strategia. Loro sono quelli che hanno più necessità di essere diagnosticati per due motivi: il primo è che devono essere curati, il secondo è che vanno isolati perché sappiamo che hanno probabilmente le cariche virali più alte”. Lo ha detto durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), commentando l’allarme di un gruppo di fisici della Sapienza che ha definito una “resa” l’ipotesi di riformare il contact tracing, avanzata dalle regioni. “Una persona che starnutisce, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Fare iai“non credo che sia una resa, potrebbe essere une temporaneodi. Loro sono quelli che hanno più necessità di essere diagnosticati per due motivi: il primo è che devono essere curati, il secondo è che vanno isolati perché sappiamo che hanno probabilmente le cariche virali più alte”. Lo ha detto durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, Luca, pneumologo del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), commentando l’allarme di un gruppo di fisici della Sapienza che ha definito una “resa” l’ipotesi di riformare il contact tracing, avanzata dalle regioni. “Una persona che starnutisce, ...

Ultime Notizie dalla rete : Richeldi Cts Richeldi (CTS): “Per i dati che abbiamo le scuole possono rimanere aperte” Orizzonte Scuola “Pronto soccorso intasati, le altre malattie non vanno in ferie”

Tamponi solo ai sintomatici, il Cts pensa di cambiare strategia: «Ma non è una resa»

