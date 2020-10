Renzi insiste: occorre modificare il dpcm del 24 ottobre, aumenta solo i disoccupati (Di martedì 27 ottobre 2020) Chiedere di riflettere su basi scientifiche e non su emozioni passeggere è un atto di responsabilità contro la superficialità, afferma Renzi Leggi su firenzepost (Di martedì 27 ottobre 2020) Chiedere di riflettere su basi scientifiche e non su emozioni passeggere è un atto di responsabilità contro la superficialità, afferma

FirenzePost : Renzi insiste: occorre modificare il dpcm del 24 ottobre, aumenta solo i disoccupati - mummy53690440 : Conte sulla graticola. Renzi insiste: non calano i contagiati, crescono i disoccupati - QuiAspetto : RT @claudio_2022: Conte sulla graticola. Renzi insiste: non calano i contagiati, crescono i disoccupati. Conte è de coccio, un irresponsab… - claudio_2022 : Conte sulla graticola. Renzi insiste: non calano i contagiati, crescono i disoccupati. Conte è de coccio, un irres… - GeMa7799 : Conte sulla graticola. Renzi insiste: non calano i contagi, crescono i disoccupati...???????????? -