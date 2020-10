Ostia | operazione anti droga | 4 arresti e 3 denunce

(Di martedì 27 ottobre 2020) I carabinieri dihanno arrestato 4 persone , denunciandone a piede libero altre 3. In particolare, ad Acilia, i militari hanno arrestato un 35enne, con precedenti, per detenzione ai fini di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ostia operazione

Leggo.it

I carabinieri di Ostia hanno arrestato 4 persone, denunciandone a piede libero altre 3. In particolare, ad Acilia, i militari hanno arrestato un 35enne, con precedenti, per detenzione ai fini ...E’ in corso un’operazione di Polizia Giudiziaria coordinata dalla locale ... organizzata che la sua amministrazione comunale porta avanti da anni. “A Ostia stiamo combattendo contro gli Spada, a San ...