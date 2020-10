MOVIOLA – Atalanta-Ajax | Traore atterrato da Gosens | Tadic segna il rigore dello 0-1 VIDEO

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’passa in vantaggio contro l’nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Lassinariceve in area da Tagliafico, venendo poi messo giù da Robin. L’arbitro indica con decisione il dischetto del. Il penalty viene battuto da Dusan, che batte Sportiello e porta avanti gli olandesi.

L’Ajax passa in vantaggio contro l’Atalanta nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Lassina Traore riceve in area da Tagliafico, venendo poi messo ...L'episodio chiave del match valido per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2020/21: moviola Atalanta Ajax ...