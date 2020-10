Mini-focolaio a Villa dei Pini ad Avellino: trentasei positivi (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Mini focolaio a Villa dei Pini in Via Pennini ad Avellino. Nella struttura sono stati registrati una trentina (36 per la precisione) di positività al Covid tra fisioterapisti, medici, oss e pazienti. Tutti asintomatici tranne per due dove è stata riscontrata la febbre L’allarme è scattato nella giornata di lunedì dopo la positività è stata riscontata ad un degente del reparto di riabilitazione multidisciplinare. Allertata l’Asl di Avellino mentre il reparto nelle prossime ore sarà sanificato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodeiin Via Pennini ad. Nella struttura sono stati registrati una trentina (36 per la precisione) dità al Covid tra fisioterapisti, medici, oss e pazienti. Tutti asintomatici tranne per due dove è stata riscontrata la febbre L’allarme è scattato nella giornata di lunedì dopo latà è stata riscontata ad un degente del reparto di riabilitazione multidisciplinare. Allertata l’Asl dimentre il reparto nelle prossime ore sarà sanificato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Covid-19, nelle ultime ore è scoppiato un mini focolaio nella clinica di riabilitazione di Villa dei Pini di via Pennini ad Avellino. Nella struttura si registrano una trentina di positività ...

Lazio, allarme Covid! Inzaghi ha rinunciato a 10 giocatori nell'ultimo allenamento

Nell’ultimo allenamento prima della gara di Champions League contro la formazione belga, Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare a ben dieci calciatori della prima squadra. In casa Lazio c'è grande incert ...

Covid-19, nelle ultime ore è scoppiato un mini focolaio nella clinica di riabilitazione di Villa dei Pini di via Pennini ad Avellino. Nella struttura si registrano una trentina di positività ...

Lazio, allarme Covid! Inzaghi ha rinunciato a 10 giocatori nell'ultimo allenamento

Nell'ultimo allenamento prima della gara di Champions League contro la formazione belga, Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare a ben dieci calciatori della prima squadra. In casa Lazio c'è grande incert ...