Migranti | Mattarella | ' fenomeno generato da ragioni complesse'

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Invio il mio cordiale saluto a quanti prendono oggi parte alla presentazione del 'Rapporto italiani nel Mondo', e le mie felicitazioni alla Fondazione Migrantes per il raggiungimento dell'importante traguardo della XV edizione di questo studio. La pubblicazione offre chiavi di lettura sulle dinamiche di mobilità che riguardano il nostro Paese, ponendo al centro dell'analisi l'umanità della persona e leche spingono i singoli a spostarsi". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente della Commissione episcopale per le Migrazioni, mons. Guerino Di Tora. "Questo rigoroso lavoro di redazione -ricorda il Capo dello Stato- coinvolge esperti nei diversi campi dell'economia, della sociologia, della statistica, della demografia e ...