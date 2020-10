Mara Carfagna diventa mamma a 44 anni: è nata Vittoria (Di martedì 27 ottobre 2020) Mara Carfagna è diventata mamma per la prima volta a 44 anni. È nata la piccola Vittoria, frutto dell’amore per il compagno Alessandro Ruben che è già papà della sedicenne Eleonora. mamma e neonata, a quanto si apprende, stanno bene. La bimba sarebbe nata il 26 ottobre all’ospedale Gemelli di Roma, dopo un parto cesareo, ma la notizia si è diffusa il giorno successivo dopo un’indiscrezione di Dagospia. L’ex Ministra aveva annunciato la gravidanza lo scorso maggio. Aveva appreso di essere incinta durante il lockdown e aveva dichiarato: “È stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione”. In ogni caso, i mesi della dolce ... Leggi su dilei (Di martedì 27 ottobre 2020)taper la prima volta a 44. Èla piccola, frutto dell’amore per il compagno Alessandro Ruben che è già papà della sedicenne Eleonora.e neo, a quanto si apprende, stanno bene. La bimba sarebbeil 26 ottobre all’ospedale Gemelli di Roma, dopo un parto cesareo, ma la notizia si è diffusa il giorno successivo dopo un’indiscrezione di Dagospia. L’ex Ministra aveva annunciato la gravidanza lo scorso maggio. Aveva appreso di essere incinta durante il lockdown e aveva dichiarato: “È stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione”. In ogni caso, i mesi della dolce ...

circolo_l : #RT @GiorgiaMeloni: Cara @mara_carfagna, benvenuta nel mondo di noi mamme. Da oggi il baricentro della tua vita non… - Highlan37740738 : @GiorgiaMeloni @mara_carfagna ...goditelo (sinceramente), e lascia perdere la politica che non fa per te (sinceramente). - giorgiomule : Tanti auguri a @mara_carfagna e Alessandro Ruben per la nascita della piccola Vittoria. Nulla è paragonabile alla gioia di questo momento! - clikservernet : È nata Vittoria, la prima figlia di Mara Carfagna - Noovyis : (È nata Vittoria, la prima figlia di Mara Carfagna) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Carfagna E' nata Vittoria Ruben, la figlia di Mara Carfagna Quotidiano.net E' nata Vittoria Ruben, la figlia di Mara Carfagna

Roma, 28 ottobre 2020 - Fiocco rosa in Forza Italia. E' nata ieri al Policlinico Gemelli di Roma Vittoria Ruben, figlia della deputata di Forza Italia Mara Carfagna e di Alessandro Ruben. La mamma e ...

Mara Carfagna è diventata mamma: è nata la figlia Vittoria

È nata la figlia di Mara Carfagna e Alessandro Ruben: la neo mamma ha partorito al Gemelli e, secondo fonti a lei vicine, è in ottima salute. Fiocco rosa per Mara Carfagna, deputata di Forza Italia ...

Roma, 28 ottobre 2020 - Fiocco rosa in Forza Italia. E' nata ieri al Policlinico Gemelli di Roma Vittoria Ruben, figlia della deputata di Forza Italia Mara Carfagna e di Alessandro Ruben. La mamma e ...È nata la figlia di Mara Carfagna e Alessandro Ruben: la neo mamma ha partorito al Gemelli e, secondo fonti a lei vicine, è in ottima salute. Fiocco rosa per Mara Carfagna, deputata di Forza Italia ...