Lapo Elkann al fianco di chi protesta | ' Sono privilegiato | ma non un ipocrita da salotto'

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il rampollo della famiglia Agnelli sostiene chi sta perdendo il lavoro a causa dell'emergenza e condanna i facinorosi scesi in piazza a Torino, come a Milano, Roma e Napoli

Lapo Elkann: 'Salvini, vergogna. Soffi sul fuoco della disperazione'

"Massima solidarietà a chi sta protestando civilmente. È giusto". Lo scrive su Twitter Lapo Elkann dopo le manifestazioni che sono andate in scena ieri in diverse città italiane contro le nuove ...