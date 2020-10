In Polonia si manifesta contro le restrizioni del diritto all’aborto

(Di martedì 27 ottobre 2020) Inti sono in strada da cinque giorni in moltissime città del paese, e domenica hanno interrotto le celebrazioni in alcune chiese cattoliche

Dopo la sentenza di giovedì scorso migliaia di persone sono scese in piazza in molte città della Polonia per manifestare: gli obiettivi delle proteste sono il governo del paese, guidato dal partito di ...A Varsavia per ore ieri hanno bloccato il traffico di diverse strade e la stessa cosa è accaduta in altre città polacche. Domenica la protesta è invece arrivata davanti alle chiese ma in particolare a ...