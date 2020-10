'Grande Fratello Vip', Stefania Orlando scoppia in lacrime: 'Mi odiano tutti' (Di martedì 27 ottobre 2020) Al ' Grande Fratello Vip ' Stefania Orlando ha un momento di sconforto. Si sente isolata e soprattutto delusa per l'atteggiamento di quelli che fino a poche ore prima dell'ultima puntata pensava ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) Al 'Vip 'ha un momento di sconforto. Si sente isolata e soprattutto delusa per l'atteggiamento di quelli che fino a poche ore prima dell'ultima puntata pensava ...

GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP
- Creailtuoaccou6 : RT @fragmentsss: Cioè vi rendete conto che hanno continuato a dirne di ogni su Maria Teresa e lei ha sempre cucinato per tutti loro pasta a…
- martinberote : RT @xattorneyx: 'a me un discorso in cui dici che non vuoi vincere il grande fratello non interessa, io volevo un discorso dove mi dimostra…