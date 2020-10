GF Vip | Guenda Goria | l’unica a parlare per le donne e additata come stratega

(Di martedì 27 ottobre 2020) Curioso il meccanismo che impera quest’anno (e forse non solo questo) dentro la Casa del Gf Vip, dove vengono puniti e messe alla gogna certi atteggiamenti e altri ben più gravi passati sotto banco. L’ultimo eclatante episodio è quello relativo alla frase sessista e volgare pronunciata da Mario Balotelli durante il suo intervento nella puntata di venerdì 23 ottobre. Se n’è parlato moltissimo, in rete e sui giornali, molte celeb e opinionisti hanno commentato sdegnati sui social, puntando il dito non solo contro la frase e il suo autore, ma anche e soprattutto contro tutti quelli che avrebbero dovuto replicare e prenderne le distanze e non l’hanno fatto, presentatore e concorrenti in primis. Durante il week end, passati un paio di giorni dall’accaduto, l’unica a tornare sull’argomento, ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il secondo VIP salvo è... GUENDA! #GFVIP - VanityFairIt : La showgirl si è scagliata contro Amedeo Goria, colpevole di aver definito la figlia Guenda «bipolare» - infoitcultura : GF Vip, Guenda e Enock sotto accusa. Scontro tra Gregoraci, Orlando e Dayane - giadinagrisu : RT @tempoweb: #GfVip nuovi ingressi saltati causa #Covid. Solo #Guenda capisce tutto @giadinagrisu #27ottobre - tempoweb : #GfVip nuovi ingressi saltati causa #Covid. Solo #Guenda capisce tutto @giadinagrisu #27ottobre… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Guenda

L'ingresso di Mario Balotelli nella Casa del Grande Fratello Vip, venerdì scorso ... per la quale il calciatore ha chiesto scusa - non va ancora giù a parecchi e Guenda Goria, l'altra sera, ha preso ...Al "Grande Fratello Vip" Stefania Orlando ha un momento di sconforto ... Tommaso Zorzi in particolare, che ha fatto un appello per salvare Guenda e non lei. Bene, la showgirl crolla in lacrime e si ...