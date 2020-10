Dl ristori: aiuti anche a fiere internazionali saltate, 400 mln a fondo Simest (Di martedì 27 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) su Notizie.it.

Corriere : Ristori fino al 200% per bar, ristoranti, palestre e (forse) taxi - GFucci58 : RT @IlContiAndrea: 'Allargata la platea dei lavoratori che hanno diritto agli aiuti: una nuova indennità una tantum per gli stagionali del… - soteros1 : RT @PolicyMaker_mag: Previsto per oggi l’annuncio delle misure del #DLRistori. Si ipotizza prolungamento #Cig e aiuti per le attività costr… - momentosera : Via libera al decreto #Ristori. Tetto a 150mila euro, ai ristoranti il 200% degli aiuti di maggio. Cassa integrazio… - TV7Benevento : Dl ristori: aiuti anche a fiere internazionali saltate, 400 mln a fondo Simest... -

Ultime Notizie dalla rete : ristori aiuti Ristori per chi chiude, in arrivo aiuti per 6,8 miliardi Il Sole 24 ORE Prandi del Coni: «Provvedimenti sbagliati, così lo sport muore»

Speriamo almeno siano messi in campo dei ristori economici adeguati, come sono stati promessi, per aiutare le tante persone che lavorano in questo settore». Il nuovo decreto ha creato non pochi ...

Dl ristori: aiuti anche a fiere internazionali saltate, 400 mln a fondo Simest

per finanziare con i ristori anche le fiere internazionali saltate a causa dell'emergenza Covid. Nel pacchetto export ci sono inoltre 400 milioni in più per quello che viene definito il 'Fondo 394' di ...

Speriamo almeno siano messi in campo dei ristori economici adeguati, come sono stati promessi, per aiutare le tante persone che lavorano in questo settore». Il nuovo decreto ha creato non pochi ...per finanziare con i ristori anche le fiere internazionali saltate a causa dell'emergenza Covid. Nel pacchetto export ci sono inoltre 400 milioni in più per quello che viene definito il 'Fondo 394' di ...