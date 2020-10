Cucci: “Il Napoli è bello, se non se ne accorge è meglio ancora” (Di martedì 27 ottobre 2020) A Maracanà, su TMW Radio, una lunga intervista a Italo Cucci. “Non so dove potrà arrivare il Milan, ma per tanti aspetti, soprattutto psicologici e per Ibra, che non è solo un giocatore, credo sia superiore. Per me il Milan può fare meglio della Roma“. Sulla Juve: “Sono momentaneamente deluso. Mi auguro che recuperi. Mi sembra senza un copione preciso e una volontà precisa. Quando è entrato Kulusevski, si è animato tutto. Siamo passati dall’intensità di Conte alla forza lucida di Allegri e a Sarri, ora non so. I venti minuti finali hanno dimostrato che le energie ci sarebbero. Serve più cattiveria? Deve chiederla Pirlo, è il suo mestiere”. E il Napoli? “Il Napoli è bello, se non se ne ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 ottobre 2020) A Maracanà, su TMW Radio, una lunga intervista a Italo. “Non so dove potrà arrivare il Milan, ma per tanti aspetti, soprattutto psicologici e per Ibra, che non è solo un giocatore, credo sia superiore. Per me il Milan può faredella Roma“. Sulla Juve: “Sono momentaneamente deluso. Mi auguro che recuperi. Mi sembra senza un copione preciso e una volontà precisa. Quando è entrato Kulusevski, si è animato tutto. Siamo passati dall’intensità di Conte alla forza lucida di Allegri e a Sarri, ora non so. I venti minuti finali hanno dimostrato che le energie ci sarebbero. Serve più cattiveria? Deve chiederla Pirlo, è il suo mestiere”. E il? “Il, se non se ne ...

