Covid in Campania, scuole chiuse: ipotesi riapertura per le elementari (Di martedì 27 ottobre 2020) Si è svolta la riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca con i rappresentanti del mondo della scuola, i sindacati e la Direzione scolastica, con i dirigenti delle Asl, dell’ospedale Santobono e i componenti dell’Unità di Crisi. Nel quadro generale di particolare gravità, nel confronto è stata innanzitutto evidenziata la grande attenzione della Regione verso il mondo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Si è svolta la riunione convocata dal Presidente Vincenzo De Luca con i rappresentanti del mondo della scuola, i sindacati e la Direzione scolastica, con i dirigenti delle Asl, dell’ospedale Santobono e i componenti dell’Unità di Crisi. Nel quadro generale di particolare gravità, nel confronto è stata innanzitutto evidenziata la grande attenzione della Regione verso il mondo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

borghi_claudio : @natolibero68 Ma c'è bisogno della testimonianza di un parlamentare per sapere che i posti in terapia intensiva occ… - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli in centinaia protestano contro le restrizioni #napoli - MediasetTgcom24 : Covid, a Napoli anche la manifestazione non violenta contro il Dpcm #coronavirus - sudreporter : #Covid center in #Campania: il sindaco di #Nola contro conversione ospedale cittadino, pronto alla protesta… - AnnelieMoser : RT @glfelicetti: Presidente @GiuseppeConteIT Ministro @robersperanza e @regioni_it @RegLombardia @RegioneER @RegioneLazio @Reg_Campania in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania La sindaca Campani sui casi di coronavirus e sulle categorie colpite dalle misure del nuovo DPCM

BARGA – La sindaca Caterina Campani ieri sera ha pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Barga un aggiornamento sui casi di coronavirus nel comune di Barga dando intanto i numeri di contagio ...

Tag: caterina campani coronavius

BARGA – La sindaca Caterina Campani ieri sera ha pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Barga un aggiornamento sui casi di coronavirus nel comune di Barga dando intanto i numeri di contagio ...

BARGA – La sindaca Caterina Campani ieri sera ha pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Barga un aggiornamento sui casi di coronavirus nel comune di Barga dando intanto i numeri di contagio ...BARGA – La sindaca Caterina Campani ieri sera ha pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Barga un aggiornamento sui casi di coronavirus nel comune di Barga dando intanto i numeri di contagio ...