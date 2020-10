Covid: approfondimenti su casi del 27 ottobre in Fvg (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, il decesso è quello di un uomo del 1938 che era ricoverato nel reparto di Pneumologia-Covid di Pn. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 241 nuovi contagi (4.422 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati i seguenti casi: un ospite di una casa di riposo in provincia di Pordenone e due ospiti di una struttura dedicata alle disabilità di Trieste. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di tre infermieri, un’ostetrica, un Oss, un autista, un operatore ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 ottobre 2020) Nel dettaglio dei dati odierni sul-19 in Friuli Venezia Giulia, il decesso è quello di un uomo del 1938 che era ricoverato nel reparto di Pneumologia-di Pn. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 241 nuovi contagi (4.422 tamponi eseguiti) e un decesso da-19 Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati i seguenti: un ospite di una casa di riposo in provincia di Pordenone e due ospiti di una struttura dedicata alle disabilità di Trieste. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al-19 di tre infermieri, un’ostetrica, un Oss, un autista, un operatore ...

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, il decesso è quello di un uomo del 1938 che era ricoverato nel reparto di Pneumologia-Covid di Pn. Lo comunica il vicegovernatore ...

Campania, Covid. Ennesimo balzo record: 2.761nuovi positivi

Napoli, 27 Ottobre – Ennesimo balzo record dei contagi in Campania. Sono 2.761 i nuovi positivi al Covid, di cui solo 112 sintomatici, su 14.781 tamponi. Ben 238 nuovi casi sono stati rilevati nel sol ...

