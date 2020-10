Coronavirus, per me l’emergenza non è solo un’emergenza ma un metodo di governo (Di martedì 27 ottobre 2020) Era nel vero Martin Heidegger, allorché distingueva tra un’umanità già franata e una non ancora franata, perché ancora resistente, anche solo a livello di immaginario, alla violenza dell’uniformazione tecnocapitalistica. Quello che stiamo vivendo, e a cui i più si sono già piegati con una resa colma di gratitudine (franando nel senso heideggeriano), non è un “grande reset”, come taluni lo appellano. È, au contraire, un “prolungamento organico” (Gramsci) della civiltà capitalistica, che si ristruttura autoritariamente in modo verticistica e consolida alcune sue nuove acquisizioni, tra cui la società digitalizzata dello smart working e del superamento delle democrazie parlamentari. Una svolta autoritaria, come da tempo sostengo, che affiora limpidamente dalle misure ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Era nel vero Martin Heidegger, allorché distingueva tra un’umanità già franata e una non ancora franata, perché ancora resistente, anchea livello di immaginario, alla violenza dell’uniformazione tecnocapitalistica. Quello che stiamo vivendo, e a cui i più si sono già piegati con una resa colma di gratitudine (franando nel senso heideggeriano), non è un “grande reset”, come taluni lo appellano. È, au contraire, un “prolungamento organico” (Gramsci) della civiltà capitalistica, che si ristruttura autoritariamente in modo verticistica e consolida alcune sue nuove acquisizioni, tra cui la società digitalizzata dello smart working e del superamento delle democrazie parlamentari. Una svolta autoritaria, come da tempo sostengo, che affiora limpidamente dalle misure ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus: allerta del Viminale, guerriglia a Torino e Milano. Negozi saccheggiati, 12 fermi Agenzia ANSA Coronavirus, Toti: «Tutte le Asl della Liguria entrano in fase 4 per posti letto di media e bassa intensità»

prevista l'assunzione di 580 infermieri, 34 anestesisti, 2 pediatri specializzandi, 8 medici di Medicina d'urgenza, 2 tecnici di radiologia e 6 specializzandi del penultimo e dell'ultimo anno ed aprir ...

Coronavirus, gli aggiornamenti dal Friuli ora per ora: a Udine reparti Covid saturi

Aggiornamento delle 9.30. A Udine reparti Covid saturi. I 46 letti sono tutti occupati e nei tre piani su cui si distribuisce la clinica di Malattie infettive si è esteso reparto Covid. Il padiglione ...

