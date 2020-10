Comprereste sull’Amazon italiana di cui parla Casaleggio?

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il progetto si trovava già nella lista delle 557 idee per il Recovery Plan inviata alla cabina di regia del ministro Enzo Amendola. La ministra dell’Innovazione Cinque Stelle, Paola Pisano, aveva proposto di investire 2 miliardi per «sviluppare piattaforme di e-commerce locali su tutto il territorio italiano per il mantenimento della realtà imprenditoriale e tradizionale». E ora ecco che anche Davide, in attesa della resa dei conti agli Stati Generali dei Cinque Stelle, rilancia la stessa idea: creare una rete di imprese per l’e-commerce tramite una sorta di federazione tra i piccoli produttori italiani. Alla vigilia della presentazione del consueto rapporto sull’e-commerce dellaAssociati – che sarà diffuso oggi in un convegno online, dedicato al ...