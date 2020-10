Chi è la modella Mariacarla Boscono, fidanzata di Stefano De Martino (Di martedì 27 ottobre 2020) Stefano De Martino e Mariacarla Boscono sono stati beccati insieme dopo un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige. Questo è lo scoop lanciato dal nuovo numero di Chi, in edicola da mercoledì 28 ottobre. Le immagini vedono l’ex di Belen Rodriguez in dolce compagnia della topo model, a Milano. Dopo la separazione con la nota showgirl argentina, Stefano non si era ancora fatto vedere con una nuova fiamma. Ma ecco che la rivista di Alfonso Signorini riesce a beccarlo mentre rientra nella sua nuova casa nel centro di Milano, domenica sera, insieme alla super modella. L’abitazione non è lontana da quella di Belen, in quanto il ballerino vuole stare vicino al figlio Santiago. Durante l’estate i rumors sulla nuova vita sentimentale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)Desono stati beccati insieme dopo un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige. Questo è lo scoop lanciato dal nuovo numero di Chi, in edicola da mercoledì 28 ottobre. Le immagini vedono l’ex di Belen Rodriguez in dolce compagnia della topo model, a Milano. Dopo la separazione con la nota showgirl argentina,non si era ancora fatto vedere con una nuova fiamma. Ma ecco che la rivista di Alfonso Signorini riesce a beccarlo mentre rientra nella sua nuova casa nel centro di Milano, domenica sera, insieme alla super. L’abitazione non è lontana da quella di Belen, in quanto il ballerino vuole stare vicino al figlio Santiago. Durante l’estate i rumors sulla nuova vita sentimentale di ...

