Beatrice Valli scivolone indelicato | I fan accusano poca umiltà fuori Uomini e Donne (Di martedì 27 ottobre 2020) Beatrice Valli sembra cadere in un nuovo scivolone nelle sue storie Instagram, lasciando molto indignati i fan che la seguono ormai da tempo ma soprattutto i social che non la conoscono affatto. Nelle ultime ore, infatti, alcune importanti affermazioni dette dalla ex corteggiatrice hanno lasciato molto pensare ma soprattutto rabbrividire tanto da accusarla di avere molta poca umiltà. L’influencer nel suo profilo Instagram ha infatti esordito con una frase che ha, in modo sincero e schietto indispettito ma soprattutto schifato moltissimi utenti. In questo periodo storico scosso dal Covid-19 infatti, alcune esternazioni dette da gente famosa su Instagram sembrano ferire in modo diretto le classi più “deboli” e che, ne hanno risentito in particolar modo. Cosa ha detto ... Leggi su giornal (Di martedì 27 ottobre 2020)sembra cadere in un nuovonelle sue storie Instagram, lasciando molto indignati i fan che la seguono ormai da tempo ma soprattutto i social che non la conoscono affatto. Nelle ultime ore, infatti, alcune importanti affermazioni dette dalla ex corteggiatrice hanno lasciato molto pensare ma soprattutto rabbrividire tanto da accusarla di avere moltaumiltà. L’influencer nel suo profilo Instagram ha infatti esordito con una frase che ha, in modo sincero e schietto indispettito ma soprattutto schifato moltissimi utenti. In questo periodo storico scosso dal Covid-19 infatti, alcune esternazioni dette da gente famosa su Instagram sembrano ferire in modo diretto le classi più “deboli” e che, ne hanno risentito in particolar modo. Cosa ha detto ...

MyBlackAnima : Beatrice Valli è il classico esempio di persona che non sa ne parlare ne stare zitta! #beatricevalli - frabiziovalerio : Raga Beatrice mi ricorda Bea Valli #uominiedonne - j_pamyy : Beatrice Valli che in 135 mq stanno stretti. Ok ha perso un altra occasione x stare zitta. Io ho casa di 120 mq e c… - oiValeTiDicevo : Ehi ma Beatrice Valli ha scoperto adesso che nelle paperelle per il bagno si forma la muffa ????????E ci sono altre sce… - stephsmarie : Beatrice Valli scopre ora che dentro le paperelle con il buco rimanendo sempre bagnate dentro si forma la muffa. -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Valli Beatrice Valli e Marco Fantini, le foto del battesimo di Azzurra Sky Tg24 Mamme e influencer: ecco chi sono (e perché) le più seguire sui social

Da Chiara Ferragni ad Alena Seredova e Beatrice Valli: i volti femminili di Instagram sono sempre più amati anche per mostrare la loro vita da mamma. Tra abitini griffati e momenti di vita famigliare ...

Mamme e influencer: ecco chi sono (e perché) le più seguite sui social

Da Chiara Ferragni ad Alena Seredova e Beatrice Valli: i volti femminili di Instagram sono sempre più amati per la loro vita da mamma. Tra abitini griffati e momenti di vita famigliare ...

Da Chiara Ferragni ad Alena Seredova e Beatrice Valli: i volti femminili di Instagram sono sempre più amati anche per mostrare la loro vita da mamma. Tra abitini griffati e momenti di vita famigliare ...Da Chiara Ferragni ad Alena Seredova e Beatrice Valli: i volti femminili di Instagram sono sempre più amati per la loro vita da mamma. Tra abitini griffati e momenti di vita famigliare ...