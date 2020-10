Bassetti boccia il Dpcm di Conte | «Colpisce bersagli sbagliati e non tutela i deboli» video

(Di martedì 27 ottobre 2020)ildi: «Porterà poco lontano.. Lascia fuori da tutele e aiuti le fascecome gli anziani e le persone affette da patologie pregresse. Sono i tre punti dell’intervento del virologo di Genova Matteocontro il decreto del governo emanato domenica scorsa a breve distanza dall’ultimo. Insomma, sulle formule dinimento del virus il virologo Matteoesprime apertamente le sue perplessità. E in collegamento con lo studio de La7 di Coffee Break, asserisce lapidario: «Per vedere se le misure saranno efficaci ci vuole tempo. Ilche aveva dato mandato ...

Il Secolo d'Italia

In collegamento con L'Aria che tira su La7, oggi condotto da David Parenzo, l'infettivologo direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova boccia senza mezzi ... un altro Dpcm ...Manifestazioni contro il "semi lockdown" in molte città italiane. Ma non sono solo commercianti ed esercenti a ritenere sbagliate o insufficienti le nuove misure ...