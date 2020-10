Barcellona | Bartomeu prima delle dimissioni da l’ok per la Superlega

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Posso annunciare oggi un provvedimento straordinario: ieri abbiamo accettato i requisiti per partecipare ad una futuraEuropea per club. Sarà a disposizione della prossima giunta direttiva e dovrà essere approvata in assemblea”. Lo ha detto Josep Mariadurante la conferenza stampa in cui ha annunciato le suedalla carica di presidente del. Un ultimo gesto di un certo peso per, che ha così messo iltra i club favorevoli alla nuovadi cui si sta discutendo in questi mesi.