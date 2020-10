Ballando perde i pezzi: out Marco De Angelis (Di martedì 27 ottobre 2020) Marco De Angelis e Vittoria Schisano - Ballando con le Stelle 2020 Ballando con le Stelle continua a perdere i pezzi. Anche Marco De Angelis, il ballerino in gara con Vittoria Schisano, è out. Ad annunciarlo è direttamente la concorrente: “Marco non sta bene. Ha la febbre” spiega l’attrice in una diretta Instagram, precisando però che non si tratta di Coronavirus. La nuova ‘tornata’ di tamponi a cui è stata sottoposta la coppia, insieme al resto del cast, ha infatti dato esito negativo. Quella di De Angelis, costretto a letto, non è pero una semplice influenza: “Si ipotizza abbia avuto una forte instossicazione“ dice la Schisano. I due, di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 ottobre 2020)Dee Vittoria Schisano -con le Stelle 2020con le Stelle continua are i. AncheDe, il ballerino in gara con Vittoria Schisano, è out. Ad annunciarlo è direttamente la concorrente: “non sta bene. Ha la febbre” spiega l’attrice in una diretta Instagram, precisando però che non si tratta di Coronavirus. La nuova ‘tornata’ di tamponi a cui è stata sottoposta la coppia, insieme al resto del cast, ha infatti dato esito negativo. Quella di De, costretto a letto, non è pero una semplice influenza: “Si ipotizza abbia avuto una forte instossicazione“ dice la Schisano. I due, di ...

fabiofabbretti : #BallandoConLeStelle perde i pezzi: out Marco De Angelis - GenovaPotito : @milly_carlucci @Ballando_Rai Signora Carlucci perché permette certi scambi di battute di cattivo gusto in prima se… - MaPo05786533 : @stanzaselvaggia @Ballando_Rai Mariotto l'occasione per non ridicolizzare qualcosa non la perde mai.... In questo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando perde Ballando perde i pezzi: out Marco De Angelis DavideMaggio.it Sam Smith, torna con un nuovo album la voce soul dell’amore

Quindi se voglio ballare ballo, se voglio fare musica pop devo fare pop: qualunque cosa io sia devo esserlo interamente perché non voglio perdere tempo a fingere o a zittire alcune parti di me». Cos’è ...

Hotel per ora esclusi. Ma forse entrano i taxi

Le misure allo studio del governo per aiutare attività e soggetti penalizzati dalle restrizioni del nuovo Dpcm: martedì il Consiglio dei ministri per approvare subito il decreto Ristori ...

Quindi se voglio ballare ballo, se voglio fare musica pop devo fare pop: qualunque cosa io sia devo esserlo interamente perché non voglio perdere tempo a fingere o a zittire alcune parti di me». Cos’è ...Le misure allo studio del governo per aiutare attività e soggetti penalizzati dalle restrizioni del nuovo Dpcm: martedì il Consiglio dei ministri per approvare subito il decreto Ristori ...